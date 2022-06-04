تفحم سيارة ميكروباص في حريق أمام إستاد كفر الشيخ دون إصابات

اندلع حريق في سيارة ميكروباص بمدينة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، أمام مسجد الاستاد الرياضي، مما أدى إلى تفحم السيارة جراء التهام النيران لمحتوياتها من الداخل، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحادث، وتم إخماد النيران، دون سقوط أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ إخطارا يفيد بتلقى قسم شرطة كفر الشيخ بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في سيارة "ميكروباص" تحمل لوحات معدنية " ل و ج 5619 " وقامت سيارة الحماية المدنية بإخماد النيران التي التهمت محتوياتها من الداخل.

صاحب السيارة: ماس كهربائي وراء الحريق

وهرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخماد النيران، وتبين عدم وجود مصابين، وأكد مالك السيارة، في أقواله بقسم شرطة أول كفر الشيخ، أنه يرجح أن يكون الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة محملة بالبنجر في الرياض

وفي سياق متصل، انقلبت سيارة نقل ثقيل «تريلا»، مُحملة بمحصول البنجر أمام مركز شرطة الرياض، بمدينة الرياض في كفر الشيخ، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من المحصول.

وتلقت مديرية الأمن بلاغاً يفيد انقلاب سيارة أمام مركز شرطة الرياض، وغلق الطريق، فجرى الدفع بدورية أمنية لتسيير حركة الطريق، وجرى عمل تحويلة مرورية لنحو ساعتين، وإبلاغ شركة الدلتا للسكر، بعد ثبوت أن السيارة محملة بمحصول البنجر، حيث دفعت الشركة بسيارة أخرى لرفع الحمولة، وتسيير حركة الطريق.

وتبين من المعاينة أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، فانقلبت السيارة وأصيب بإصابات طفيفة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.