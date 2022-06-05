وزيرة الصحة الأوغندية: أفريقيا بحاجة لاستثمارات كبيرة في صناعة الأمصال

قالت وزيرة الصحة الأوغندية، حنيفة كاوويا بنجرنا، إنّ القارة الأفريقية بحاجة إلى العمل أكثر على توافر الخدمات والنظم الصحية في ظل وجود فيروس كورونا، وتعزيز المناعة لدى أبناء القارة، ودفع الحكومات للإسراء على الإنماء الاقتصادي بعد الجائحة، وضمان استدامة النظم الصحية.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضافت بنجرنا، خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه يجب توفير قدرة الحصول على اللقاحات، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز القدرة على مشاركة البيانات.

تعزيز صناعة الأمصال في أفريقيا

وتابعت: «نريد أنظمة صحية تخدم شعوبنا، وينبغي تعزيز وصول اللقاحات، وحين حدثت الجائحة لم نكن مستعدين أو لدينا خطط لتوزيع الأمصال وإنتاجها، وهذا تحدٍ بالنسبة لنا لتحسين طريقة الاستعداد لصناعة الأمصال، ورفع وتعزيز تغذية شعوبنا، والاستعداد كبلاد لمثل هذه الحوادث، بدلا من الانتظار على قوائم لحصول على الأمصال، وعلينا استثمار الكثير لصناعة الأمصال، ونحتاج لأنظمة صحية مستدامة».