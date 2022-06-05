«عصام»: مصر ستكون ضمن الـ20 دولة الأوائل في صناعة الدواء عالميا خلال 2025

قال الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ رؤية مصر 2030 نتيجة لرؤية واضحة من خلال أدوات عديدة، من أهمها العمل المؤسسي والاستثمار الجاد، إذ حصلت الهيئة على اعتراف منظمة الصحة العالمية، ووصلت إلى مستوى النضج الثالث في غضون عامين من إنشائها.

62 مليار جنيه.. حجم سوق الدواء المصري

وأضاف «عصام»، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، أنّ كل المؤسسات الدولية أصدرت تقارير إيجابية عن قطاع الدواء وصناعة الدواء المصرية، ففي عام 2015-2016 كان حجم سوق الدواء المصري يمثل نحو 62 مليار جنيه، وأصبح الآن في 2020-2021 نحو 149 مليار جنيه.

ترتيب مصر عالميًا في إنتاج الدواء

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أنّ ترتيب سوق الدواء المصري 47 عالميا في عام 2015-2016، وارتقى هذا الترتيب إلى التاسع والعشرين حاليا، ومن المتوقع أن يحتل المركز الرابع والعشرين في عام 2024-2025، وفي عام 2025 ستكون مصر من ضمن العشرين الكبار حول العالم.