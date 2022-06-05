مدير فارماكسيل: واجهنا تحديا لصناعة لقاح هندي في وقت قصير

قال رافي باشكار، المدير العام لشركة فارماكسيل، إن الهند كانت دولة تستورد في الثمانينات والآن أصبحت دولة مصدرة للأدوية، بأكثر من 50 مليار دولار في مجال الصادرات، وإن ذلك لم يحدث في ليلة وضحاها، ولكن هناك طريق، ونحتاج لقرارات وسياسات واستراتيجية من الحكومة لمعالجة هذه الأمور والتصدي لها.

وأضاف «باشكار» خلال كلمته بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، أن الحكومة الهندية ساندت المجال الصناعي للأمصال مع المعاهد الوطنية، مثل معهد الفيروسات الوطني، وبالتالي توجد حاجة إلى إيجاد تنسيق مع هذه الهيئات المختلفة.

وتابع: «نحن واجهنا وضعًا غير متوقع أثناء فيروس كورونا، والهند واجهت هذا الوضع، وكان هناك هذا التحدي لصناعة لقاح هندي في وقت قصير، وشاهدنا كيف أن أمريكا ساعدت هذا القطاع الصناعي لديها، لذا نحتاج إلى أن نركز والحكومة الهندية تمنح الحوافز في هذا المجال من أجل رفع القدرات».