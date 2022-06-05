إحالة أوراق سروجي سيارات للمفتي لإدانته بقتل سيدة وطفلتها في طنطا

قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، معاقبة المتهم السيد عبد القادر، سروجي سيارات، الى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم، لقتله ربة منزل وطفلتها وإلقاء جثتيهما في إحدى الترع.

وعُقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامى بريك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، وبحضور المتهم، وتم إصدار الحكم اليوم، بعد تداول القضية.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بالعثور على جثتين لربة منزل وطفلتها، داخل ترعة «الرجدية»، بنطاق مركز ومدينة طنطا، في شهر رمضان الماضي.

وبالفحص تبين أن الجثة الأولى لربة منزل تُدعى «سماح أ»، 38 سنة، والثانية لابنتها ملك حسن، 10 سنوات، من المقيمين في منطقة العجيزي، بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وكان مبلغ باختفائهما منذ 10 أيام.

التحريات والمعاينة

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة المدعو السيد عبد القادر، 32 عاما، سروجي سيارات، بينه وبين الأم المجني عليها خلافات مالية، بسبب حصول المجني عليها على إيصالات أمانة على المتهم، فعقد العزم وبيّت النية على التخلص منها، فاستدرجها هي وابنتها، وتخلص منهما، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم إحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا، والتي قررت إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية.