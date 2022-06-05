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السيسي عن «قوائم الانتظار»: «مش هنخلي مريض يتألم ويعاني في بيته»

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محمد عزالدين
01:09 م | الأحد 05 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ قوائم الانتظار لا تستهدف علاجًا طبيًا عاديًا، إنما تستهدف علاجًا طبيًا ضخمًا وعمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب.

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022: «لما اتعرض الموضوع قلنا هنستهدف قوائم الانتظار، ومش هيكون فيه قوائم انتظار في مصر، العدد اللي اتطرح ساعتها ماكانش كبير، النهارده بعد 3 أو 4 سنين حققنا نجاح كبير، وأتصور فيه دول كتير متقدمة أكتر منننا وقدراتها الاقتصادية أعلى، ومقدرتش تعمل ده».

القضاء على قوائم الانتظار

وتابع: «إحنا بنتكلم في 1.3 مليون عملية، ودي عملية كبيرة بتتكلف بين 100 ألف و300 ألف جنيه ويمكن 400 وقد يزيد، بما فيها عمليات نقل الأعضاء».

وواصل قائلًا: «وإحنا بنتكلم على 3 أسابيع قايمة انتظار، ولما اتكلمت مع الدكتور خالد عبدالغفار من 3 أيام قال لي 3 أسابيع فقلت له ما تقللوا، قللوا عن كده، مش هنخلي أبدًا مريض يتألم ويعاني في بيته، أي حد بيتشكي من عملية كبيرة نقدم له العلاج، والعملية تتنفذ في أسرع وقت بعد إجراء الفحوصات».    

 

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