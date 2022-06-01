لو هتبيع دهبك المستعمل.. خلي بالك من النقاط دي

أبيع الدهب المستعمل إزاي؟.. يتجه كثير من الأشخاص دائما إلى بيع المشغولات الذهبية القديمة، سواء كان لهدف الربح أو بهدف الحاجة إلى الأموال، وهو ما يجعل الكثيرين يرغبون في معرفة الطرق الصحيحة لبيع الذهب المستعمل.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب، إنه عند اتخاذ قرار بيع المشغولات الذهبية المستعملة، يجب أخذ عدة نقاط في الحسبان، حتى لا يتأثر البائع بالسلب أو خسارة أموال في بيع الذهب المستعمل، لذلك يفضل اخيار الوقت المناسب للبيع واختيار فترة ارتفاع الأسعار المحلية نوعا ما.

متابعة أسعار الذهب والاحتفاظ بالفاتورة أهم نقاط بيع الذهب المستعمل

وأضافت جولد بيليون، أنه يجب على الراغب في بيع المشغولات الذهبية متابعة الأسعار بشكل دقيق خلال الفترة التي ستقوم فيها بالبيع لمعرفة السعر الذي ستقوم بالبيع خلاله، وعلى أن يكون مصدر الأسعار مكان موثوق فيه.

وأشارت إلى أنه يجب أن يمتلك الراغب في البيع الفاتورة الخاصة بشراء المشغول، حيث تعتبر هي الوثيقة الأكيدة التي تؤكد على ملكية الشخص لهذا المشغول وأن تكون مختومة من مكان الشراء، لذلك يجب على من يقوم بشراء الذهب الاحتفاظ بالفاتورة الخاصة به.

ولفتت إلى أنه يفضل البيع أو الاستبدال لمشغولات الذهبية المستعملة من نفس التاجر الذي تم الشراء منه، وذلك للاستفادة بجزء من المصنعية المدفوعة سابقا أو الخصم من نسبة المصنعية الجديدة.

وأوضح التقرير أنه يجب العلم جيدا أنه عند بيع الذهب المستعمل، يتم خصم منه 1% إلى 2% من إجمالي القيمة وهي نسبة المصنعية.