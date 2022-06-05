تنفيذ 51318 حكما قضائيا وضبط 65 ألف كيلو بانجو وحشيش وهيروين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت عن ضبط 1519 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع غير غذائية بإجمالي مضبوطات «2 طن أعلاف حيوانية، 401 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار»، بإجمالي مضبوطات بلغت 26,350 طن «دقيق، مكرونة، سكر، زيت، أرز، ولحوم»، و1350 عبوة مستحضرات تجميل، و278 عبوة سجائر.

ضبط 614 قضية مخالفات مخابز

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 614 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 13 قضية دقيق مدعم «تصرف - تجميع»، 153 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 185 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 72 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 18 قضية توقف عن الإنتاج، 173 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات 2,250 طن دقيق مدعم، 29595 رغيفا بلديا مدعما، و6 قضايا استيلاء على السلع المدعومة، وبلغ إجمالي المضبوطات 31,800 طن، 278 عبوة سجائر، 29595 رغيف مدعم، و1350 عبوة مستحضرات تجميل.

أما جهود إدارة رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت عن ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 364 قطعة، «33 قطعة صوتية، 102 قطعة ضوئية، و229 ملصقا».

وكثّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤخرا، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3010 قضايا متنوعا في مجال الظواهر السلبية بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وضبط 12060 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 100 قضية في مخالفات «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 122 قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ «القرارات الإدارية، مخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص».

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 28 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 253 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 168 حكما قضائيا متنوعا.

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 46 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهما، وتنفيذ 51318 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 118 قضية مخدرات، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 54,928 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 6,110 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,304 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,295 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,269 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 300 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 309 جرامات، كمية من مخدر الشابو وزنت 142 جراما، و940 قرصا مخدرا.

ضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 17 متهما هاربا، و15 متهما بممارسة أعمال بلطجة، وضبط تشكيل عصابي، ضمّ 5 متهمين بارتكاب 8 حوادث متنوعة، وضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 8 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم.

وواصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 17631 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 4651 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، صاحب مصنع ملابس مقيم بمحافظة الغربية، مطلوب للتنفيذ عليه في إحدى القضايا.

مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صاحب محل تصوير مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، يستغل المحل المملوك له لمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، واستخدام المحررات في النصب والاحتيال على عدد من الشركات، بادعائه أنّه يعمل لدى تلك الجهات المشار إليها، ويحصّل مبالغ مالية من تلك الشركات نظير إعطائهم خطابات مزورة منسوب صدورها لتلك الجهات وتحصيل تلك المبالغ المالية لنفسه، والهروب بها.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 38 شهادة مخالصة مزورة بالكامل منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية، 51 إيصال استلام نقدية مزورة بمبالغ مالية مختلفة منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية، 44 وثيقة تأمين عن الحرائق مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الشركات، مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامي، هاتف محمول، جهاز لاب توب، وبفحصه فنيا تبيّن أنّه «محمّل ببرامج الحذف والتعديل والإضافة (فوتوشوب)، صور شهادات مخالصات المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمُستخدمة في نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنّهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلا عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي وتم ضبطهم، وبحوزتهم «3 هواتف محمولة، 5 ساعات يد، ومبلغ مالي» جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبفحص الهواتف المضبوطة تبيّن احتوائها على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا، وتطبيقات تسوق إلكتروني، إيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم في ذلك النشاط الإجرامي.

وأمكن الإستدلال على 6 أشخاص من المجني عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهمين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنّ المضبوطات من حصيلة ذلك النشاط.

مكافحة جرائم النصب والاحتيال

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، انتحل صفة وادعى عمله بالخارج وممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال، من خلال إنشاء موقع إلكتروني، زعم التسويق لبعض المنتجات، حيث يتلقى ثمنها من ضحاياه والنصب عليهم ويستولي على أموالهم، كما يدّعى مرضه وأنّه يحتاج إلى مساعدات إنسانية وتلقي تبرعات، وتبيّن أنّ حجم تعاملاته المالية بلغت نحو 6 ملايين جنيه استولى عليها من ضحاياه، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وأقر بنشاطه الإجرامى المؤثم المشار إليه.

ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أنّ 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور، كونوت تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذين من محيط بحيرة المنزلة بنطاق مركز شرطة فارسكور مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 سلاح أبيض «مطواة»، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدري الشابو والهيروين، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وبارتكاب 28 واقعة بدوائر أقسام ومراكز شرطة فارسكور، دمياط، ثان دمياط، ودمياط الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بعد إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين، حال ترددهم على المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.