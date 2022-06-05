لو طبيب.. بنك القاهرة يمول قرض «صاحب العيادة» بمليون جنيه

يبحث عدد كبير من الشباب من أصحاب المشروعات التجارية أو الصناعية أو الخدمية أو من أصحاب المهن الحرة بشكل دائم، عن برامج ائتمانية أو تسهيلات من البنوك المحلية لتمويل مشروعاتهم بأسعار فائدة منخفضة لزيادة الأرباح والدخول أو إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، ومن بينهم الأطباء وخصوصًا من حديثي التخرج، إذ يتطلب الحصول على القرض أن يكون الطبيب لديه ثلاث سنوات خبرة في العمل.

ويقدم بنك القاهرة أحد البنوك الوطنية دعمًا خاص إلى الأطباء إذ يقدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إمكانية الحصول على «قرض العيادة» أو «قرض الطبيب» أو «صاحب العيادة» تصل قيمته إلى نحو مليون جنيه.

شروط الحصول على «قرض الطبيب»

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«بنك القاهرة» يتطلب حصول الطبيب لتدشين عيادته أو التوسع في العيادة القائمة، عددًا من الشروط في مقدمتها ألا يقل عمر الطبيب عن 21 عامًا ليحصل على قرض قيمته مليون جنيه على تصل فترة السداد إلى نحو 72 شهرًا.

كما تضمنت الشروط، أن يكون الطبيب لديه خبرة العمل كطبيب لمدة ثلاث سنوات، ويصل سعر الفائدة على هذا النوع من القروض إلى نحو 5 % فائدة متناقصة.

الأوراق والمستندات المطلوبة

وبحسب «بنك القاهرة»، يتطلب عددًا من الأوراق أو المستندات أبرزها صورة من الشهادة الجامعية ومستخرج جديد من السجل التجاري للوحدة مقر العيادة، علاوة على صورة من البطاقة الضريبية إلى جانب صورة من ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء سواء كانت رخصة مؤقتة أو نهائية، علاوة على صورة من مستند ملكية الوحدة العقارية مقر أو محل العيادة المقرر تدشينها أو صورة من عقد الإيجار.

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