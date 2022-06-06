حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

نشاط وحيوية وفي الوقت نفسه عكسها الخمول والأوضاع المعاكسة، هكذا كشفت خبيرة علم الفلك والطالع الأبراج عبير فؤاد خبيرة علم الأبراج والطالع عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني والصحي والعائلي للاثني عشر براج فلكي .

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج وحظك اليوم، نستعرض حظ الأبراج اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 6-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج الحمل 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو نشيطا وساحرا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

حظك اليوم برج الثور 6-6-2022 على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج الثور 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك ألا تتذمر إذا تعطلت مكاسب وانتبه لخطواتك ووعودك تفاديا للخسارة وسوء التخطيط.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. حاول أن تتفاهم وأن تحل الخلافات باعتماد اللباقة.

حظك اليوم برج السرطان 6-6-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تُعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج السرطان 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

حظك اليوم برج الأسد 6-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يساعدك أن تضع الأساس لقاعدة مهنية ومادية متينة وانطلاقات كثيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

حظك اليوم برج العذراء 6-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحظ يعملان لصالحك ويمدانك بالسحر والطاقة العاطفية وبالثقة في النفس.

حظك اليوم برج الميزان 6-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم برج العقرب 6-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك مولود برج العقرب ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وقد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس 6-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج الجدي 6-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم و من المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة.

حظك اليوم برج الجدي 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في الانطلاق والاقتراب ممن تحب وتتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج الدلو 6-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقيق حلمك بالمستقبل وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.

حظك اليوم برج الدلو 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، الفلك يدفعك اليوم لترتيب خطوات جريئة تقربك ممن تحب وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الحوت 6-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تسيطر على انفعالاتك واهتم بالحفاظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 6-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.