لكبار السن.. مواعيد وأماكن سيارات الخدمة المتنقلة بشركة المياه بالإسكندرية

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بالمراكز والأحياء الواقعة في نطاق عملها ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

التيسير على المواطنين من كبار السن

واعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 6 من شهر يونيو الجاري وحتي يوم 12 من الشهر نفسه، للتيسيرعلى المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء في الأماكن التالية:

مواعيد سيارة خدمة العملاء المتنقلة في قطاع «شرق»

بجوار رافع محمد نجيب سيدي بشر

من 9 صباحًا إلى 9 مساءً

مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة في قطاع «وسط»

أمام فندق آمون المنشية

من 9 صباحًا إلى 2 ظهرا

مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة في قطاع «بشاير الخير 2»

بجوار قسم شرطة كرموز

من 3 عصرًا إلى 8 مساء

مواعيد سيارة خدمة العملاء المتنقلة في قطاع «غرب»

مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان

من 10 صباحًا إلى 3 عصرًا

مواعيد سيارة خدمة العملاء المتنقلة أمام فرع الشركة بالبيطاش

من 3 ونصف عصرا إلى 9 مساء

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقله تقدم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

سداد الفواتير.,

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.