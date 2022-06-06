درجات الحرارة اليوم الإثنين 6-6-2020 على مصر

أكدت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، وشمال الصعيد ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما أشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أن درجات الحرارة اليوم تشهد استمرار الارتفاع التدريجي ما بين 2-3 درجات على جميع أنحاء البلاد، وستكون محافظات جنوب البلاد الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية ووسط وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2022، من المتوقع ان تسجل 29 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، في حين من المتوقع أن تسجل 37 درجة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهذا ومن المتوقع أن تستقر درجات اليوم عند 35 درجات على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري بانخفاض درجة عن أمس الأحد ، وتستقر أيضا على 29 درجة على السواحل الشمالية الغربية، في حين تسجل 38 درجة على محافظات ومدن شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل 41 درجة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، والطرق القريبة من المسطحات المائية ومدن القناة، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 35-23

الإسكندرية 29-22

وادي النطرون 34-22

طنطا 34-22

شبين الكوم 35-23

دمنهور 34-22

بلطيم 28-21

مطروح 28-20

السلوم 29-21

سيوة 34-21

بورسعيد 28-22

دمياط 28-21

الزقازيق 25-23

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 35-22

السويس 35-21

العريش 35-21

رفح 29-21

رأس سدر27-23

نخل 36-18

نويبع 35-23

طابا 33-22

كاترين 30-18

الطور 35-23

شرم الشيخ 36-28

الغردقة 37-28

مرسى علم 36-23

الفيوم 36-22

بني سويف 37-23

المنيا 38-22

أسيوط 38-24

سوهاج 39-24

قنا 39-25

الأقصر 41-24

أسوان 41-26

إدفو41-26

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 40-26

شلاتين 39-26

أبو رماد 39-25

حلايب 35-23