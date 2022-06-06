حظك اليوم برج الأسد الاثنين 6-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الجانب العاطفي والمهني لمواليد وأصحاب برج الأسد الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.

وبحسب علم الفلك، فإن مواليد برج الأسد يعرف عنهم أنهم من الشخصيات القوية، والمسيطرة على المحيطين بها، كما تتمتع بكل صفات القيادة، والسلطة، وهى أيضا تحب الاهتمام بالمحطين بها داخل النطاق الاسري والاجتماعي، كما يعرف عنه مواليد الفترة ما بين 23 يوليو إلى 22 حيث مواليد هذا البرج أنه من السهل الحصول على نصيحة منهم فهم من الشخصيات المتزنة التي تتمتع بقدرة كبيرة على التفكير المنطقي.

ويعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، تأثير حركة الأبراج والفلك على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وفق حظك اليوم فاليوم مولود برج الأسد مهنيا وماليا سيجد القمر في منزل المال يساعدك أن تضع الأساس لقاعدة مهنية ومادية متينة وانطلاقات كثيرة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعاطفيا واجتماعيا، فاليوم الإثنين يحذرك الفلك ألا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.