رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.. اعرف لجنتك واستعد للامتحان

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، بعد انتهاء الإعدادت والتجهيزات الخاصة بأرقام جلوس الثانوية العامة 2022، استعدادًا لتوزيعها على الطلاب، موضحة أنّها انتهت من التجهيزات الخاصة بمقرات اللجان، واستعدت بالفعل لطباعة أسئلة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنّ أي طالب في الثانوية العامة، يمكنه الدخول إلى رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، عبر الموقع الرسمي للوزارة، لمعرفة رقم جلوسه، واللجنة والمدرسة المقرر عقد الامتحان بها.

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

- الدخول إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

- تسجيل الكود الخاص بالطالب للحصول على رقم الجلوس.

- الضغط على أيقونة «تسجيل دخول».

- يظهر رقم الجلوس للطالب إضافة إلى بياناته.

- يتضمّن رقم الجلوس رقم اللجنة والمدرسة المقرر عقد الامتحان بها.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ الوزارة انتهت وضعت اللمسات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، المقرر عقدها يوم 20 يونيو الحالي، بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع، كما تُعقد يوم 26 من الشهر ذاته، الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية العلمية والأدبية المضافة للمجموع.

وأكد شوقي أنّ وزارة التربية والتعليم، أنهت استعدادتها لمنع انتشار فيروس كورونا داخل لجان الامتحانات، في إطار حرص الدولة على المحافظة على سلامة الطلاب والمدرسين والمشرفين القائمين على الامتحانات، حيث جرى وضع خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان المقرر عقد الامتحانات بها.