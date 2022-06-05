«س و ج».. كل ما يتعلق بكتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022

750 ألف طالب وطالبة يستفيدون من كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022، الذي وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب للاستفادة منه قبل انطلاق الامتحانات التي تعقد بنظام البابل شيت ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين ولا تشمل أي أسئلة مقالية.

ما الهدف من كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة؟

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كتيب المفاهيم يشمل المفاهيم والمصطلحات في مختلف أجزاء المقرر الدراسي ويساعد الطالب على فهم كيفية الإجابة على الأسئلة.

هل يمكن للطالب طباعته؟

وأضاف «شوقي» لـ«الوطن»، أنه يمكن طباعة كتيب المفاهيم في الوقت الحالي، لكن غير مسموح للطالب طباعته ودخول اللجنة الامتحانية به، لأنه يتم تسليمه للطالب مباشرة من قبل المدرسة التي يؤدي فيها الامتحان.

لماذا يتم تسليمه للطالب من قبل المدرسة؟

قال الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في حورا له مع جروب الماميز على قناة «مدرستنا» التعليمية، إن الوزارة حرصت على تسليم الطلاب كتيب المفاهيم في المدرسة للتأكد من خلوه من أي كتابات أو مذكرات يمكن أن يضيفها الطالب قبل دخوله اللجنة الامتحانية.

هل يمكن الكتابة على كتيب المفاهيم؟

وفقاً لوزارة التربية والتعليم، لا يجوز كتابة أي معلومات على كتيب المفاهيم أثناء اللجنة الامتحانية.

لماذا لا تسمح الوزارة بالحصول على الكتيب عقب انتهاء اللجنة الامتحانية؟

يتم تسليم كتب المفاهيم للمدرسة عقب انتهاء الامتحان لأنه يتم استخدامه في امتحانات الدور الثاني وامتحانات العام الدراسي المقبل.

لماذا أتاحته الوزارة إلكترونياً؟

أكد رئيس المركز القومي للامتحانات، أن توفير كتيب المفاهيم إلكترونيا حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليه جيداً ومعرفة ما يحتويه: «عشان في اللجنة يكون عارف إيه المعلومة اللي هيدور عليها».

هل تشمل كل مادة كتيب خاص بها؟

قال «شوقي» إن كتيب المفاهيم نسخة رقمية من مجلد سوف تطبعه الوزارة ولا يوجد أشكال أخرى مثل كتيب لكل مادة.

هل يشمل جميع المواد؟

يشمل كتيب المفاهيم جميع المواد ويتسلمه الطالب أثناء الامتحان ويتركه في المدرسة بعد انتهاء الامتحان.

هل تسمح الوزارة للطالب بأخذ كتيب المفاهيم إلى المنزل؟

غير مسموح لأي طالب بأخذ كتيب المفاهيم للمنزل بعد كل امتحان.

متى يتسلم الطالب كتيب المفاهيم؟

يتسمل الطالب كتيب المفاهيم مع كراسة الإجابة وورقة الأسئلة.

ما صحة وجود أخطاء في معلومات كتيب المفاهيم؟

أكد وزير التربية والتعليم عدم صحة ما يتردد بشأن وجود أي أخطاء في كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2022.