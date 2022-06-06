حظك اليوم برج العقرب الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

شخصيات ينتمي لها برج العقرب ومن بينهم طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الأمير تشارلز، منى عبد الغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، تامر هجر، أسيل عمران، الفنان خالد سليم، الفنان ماجد المهندس، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج، والذين يجمعهم العديد من الصفات وفق علم الفلك وهي أنهم التركيز والسيطرة على مجريات الأمور حتى تصل لما تريد.

وبحسب الفلك، فإن مولود برج العقرب يضع الهدف أمامه ويحققه مهما كانت الظروف، كما أنه يتسم بالشجاعة الكبيرة فهو لا يخاف من التحديات التي تواجهه ويتمتع بدرجة عالية من القوة والجرأة في مختلف أمور الحياة، كما أنه لديه طموح كبير في حياته العملية.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، الذي لا يقبل الأخطاء في تصرفات أولاده فهو شخص شديد الصرامة كما أنه لا يسمح بتجاوز الحدود، وذلك من منطلق بحث البعض عن الحظ اليومي الخاص به.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

مهنيا وماليا الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على المستوى العاطفي والاجتماعي القمر بمنزل الأصدقاء وقد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأصدقاء.