القابضة للمياه: حصول محطة الطحاوية على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن حصول محطة محطة مياه الطحاوية المرشحة بمركز بلبيس على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على الشهادة

ووجَّه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول للحفاظ على مستوى الأداء الفني للمحطة، وتطبيقها لكل معايير الحصول على تلك الشهادة والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة للعام 2022 بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة.

تقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول لأعلى مستوى بالخدمة المقدمة للمواطنين

وأكد أن الشركة حريصة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، في ضوء متابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول لأعلى مستوى بالخدمة المقدمة للمواطنين.

اتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية في بيان، إلى أن شهادة T.S.M تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دورياً.

أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة

كشف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة T.S.M يعتبر من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.