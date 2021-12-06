وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد محطة مياه الهنادي بالأقصر

استقبلت المهندسة صباح منصور، نائب رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمُمثل في كل من لورا جونزاليز، وكاثلين كيريش، وعاطف عزت عبد السيد، والدكتور محمد صديق، ومفيد طارق، ومحمد قنصوة من مكتب «سي دي إم سميث كيمونكس مصر-CDM Smith»، والمهندس صبري سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع محطة مياه الهنادي، وذلك بحضور المهندس محمد عويس مدير محطة المياه، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

الوفد يتفقد المشروع

وتفقد الوفد، مشروع محطة مياه الهنادي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وبها مبنى الإدارة تحت الإنشاء والمعمل ومبنى الورشة وبرك تجميع الروبة وبيارة محطة رفع مياه الغسيل، ومبنى محطة المياه المعاد معالجتها.

ووجه الوفد بضرورة الاهتمام بالأعمال وسرعة تسليم المشروع في الموعد المحدد له، مشيدين بالمجهود المبذول بالمحطة.

الجدير بالذكر أن مشروع محطة مياه الهنادي وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر من المشروعات المهمة والحيوية بمحافظة الأقصر، والمزمع إنشاؤه بهدف تغذية حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا (الشغب - الدبابية - المعلا - القضاء - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادي - الحميدات - الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

المحطة منشأة على مساحة 11 فدانا

وأنشئت محطة مياه الهنادي بطاقتها التصميمة 17000م3/يوم، على مساحة 11.36 فدان لتخدم تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصري، إضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنيه مصري، والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبًا، وبهذا تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصري والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.