القبض على أكبر تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم شادي الكفراوي، في القبض على أكبر تشكيل عصابي تخصص في خطف وسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وشكلت المباحث الجنائية، فريق بحث في الإسماعيلية، بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي لتتبع خط سير التشكيل والذي ارتكب عدة وقائع سرقة في مدينة الإسماعيلية.

تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم

ونجح فريق من المباحث الجنائية يضم النقباء ملهم البلتاجي ومصطفى جميل ومروان منصور ومحمود منصور، معاونو مباحث قسم ثالث، في تحديد هوية المتهمين، وضبطت الحملة تشكيل عصابي مكون من شخصين، ونجحت في استعادة عدد كبير من الهواتف المحمولة التي استولى المتهمون عليها بنظام المغافلة.

واعترف المتهمان بارتكاب وقائع السرقة داخل مدينة الإسماعيلية والتحصل على الهواتف المحمولة بسرقة المجني عليهم من خلال استخدام دراجة نارية، موضحين إنهما يقومان ببيع المسروقات بسعر أرخص من سعرها في بعض الأسواق داخل وخارج الإسماعيلية.

حملات في شوارع الإسماعيلية

وكانت محافظة الإسماعيلية، شهدت خلال الفترة الحالية انتشار أمني لدوريات الشرطة في شوارع المدينة وعلى الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية لإعادة الانضباط إلى الشارع الإسماعيلي.

ونجحت حملات أمنية مكبرة خلال الفترة الماضية، في ضبط العديد من تجار ومروجي المواد المخدرة في الإسماعيلية خاصة مخدري الحشيش والشابو.

كما نجحت الحملة في القبض على عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو» ومبلغ مالي، كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة ثالث الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الآيس «شابو» وميزان حساس، بالإضافة لضبط عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين ودراجة نارية بدون لوحات ومبلغ مالي.