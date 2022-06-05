محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ قليل، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية العامة» للعام الدراسي 2021 - 2022 بنسبة نجاح 72%، موضحا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 115 ألفا و878 طالبا وطالبة، حضر منهم 114 ألفا و143 طالبا، نجح منهم 81 ألفا و703 طلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لها 4670 طالبا وطالبة، حضر منهم 4663 طالبا، ونجح منهم 3662 بنسبة نجاح 79%، وكذلك اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 4 طلاب، ونجح منها 3.

نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع

وفي ذات السياق، اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الإعدادية الصناعية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 120 طالبا، وحضر منهم 118، وبلغت نسبة النجاح 100%، كما اعتمد الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، حيث بلغ عدد المتقدمين 33 طالبا وحضروا بشكل كامل، ونجح منهم 31 بنسبة 94%.

وتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، بخالص التهنئة للطلاب وذويهم، متمنين لهم دوام التفوق والنجاح.

وأكد يوسف الديب، مدير تعليم البحيرة، أنه سيتم رفع النتيجة بعد قليل على البوابة الإلكترونية للمحافظة.