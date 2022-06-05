كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنوفية، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من تصحيح المواد ويتم مراجعتها من قبل المسؤولين في الكنترول للتأكد من حصول كل طالب على حقه في الشهادة الإعدادية، مشددا على أن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وجه بضرورة أن يحصل كل طالب على حقه من خلال التصحيح والمراجعات الدقيقه من العاملين في الكنترول.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية: خلال أيام

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنوفية، سيكون في خلال الأيام القليلة المقبلة وبأقصى تقدير، نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من المراجعات ورصد الدرجات والتأكيد لأكثر من مرة على النتيجة لكي يحصل كل طالب على حقه، مؤكدا أن العمل في الكنترول يتم على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من النتيجة.

83 ألف طالب ينتظر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنوفية

وأوضح، أن أكثر من 83 ألف طالب ينتظرون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنوفية، وهم الطلاب اللذين أدوا الامتحانات، مشيرا إلي أن الدكتوره أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، تتابع بشكل مستمر عمليات كنترول الشهادة الإعدادية وتقدم كل الدعم لسرعة الانتهاء من النتيجة، مع التشديد على الدقة في رصد الدرجات لكي يحصل جميع الطلاب على حقوقهم كاملة وعدم وجود ظلم لأي طالب.

وأشار إلي أنه عقب الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة ورصد الدرجات ومراجعتها، ستتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لاعتمادها من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، ثم الإعلان عن النتيجة عبر موقع محافظة المنوفية، وإعلانها أيضا عبر منصات إعلامية متنوعة.