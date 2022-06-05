«القومي للمرأة»: مبادرة تنمية الأسرة تستهدف 1500 قرية بالتعاون مع الأزهر

قالت أمل عبد المنعم مدير مركز الشكاوى للمجلس القومي للمرأة، إن مبادرة «تنمية الأسرة» بالتعاون مع مشيخة الأزهر، مهمة جدًا وتعتبر استكمالا لمبادرة «حياة كريمة»، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف بناء البنية التحتية للقرى والنجوع، وهو ما يتم استكماله بمبادرة تنمية الأسرة لبناء الإنسان.

بناء الأسرة بالتمكين الاقتصادي

وأضافت «عبد المنعم» في مداخلة هاتقية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن بناء الإنسان من خلال مبادرة تنمية الأسرة يكون من خلال توعيته وتثقيفه اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، وبالتالي بناء الأسرة ككل من خلال التمكين الاقتصادي والشمول المالي وبرامج الادخار والتثقيف المالي والتوعية العامة والشاملة للأسرة.

المبادرة تستهدف 1500 قرية ونجع في 20 محافظة كمرحلة أولى

وأكدت مدير مركز الشكاوى للمجلس القومي للمرأة أن تنمية الأسرة التي تستهدفها مبادرة تنمية الأسرة قد لا يظهر تأثيرها مباشرة، وإنما قد يظهر تأثيرها خلال العاميين القادمين أي خلال فترة المبادرة، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف 1500 قرية ونجع في 20 محافظة كمرحلة أولى.

التعاون مع مبادرة «حياة كريمة»

وأردفت عبد المنعم أن المبادرة تتم بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة التي تساهم في بناء البنية التحتية لهذه القرى، والتي يستهدف القومي للمرأة مع شركاء آخرين هذه القرى لبناء الإنسان، لافتة إلى أن التوعية ورفع كفاءة الأسرة ككل وتزويدهم بالمعلومات العامة عن التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة والتباعد في الإنجاب بين الطفل والآخر تساهم كلها في بناء الإنسان، مشيرة إلى أنه تم إقامة دورات ضمن المبادرة لتأهيل المقبلين على الزواج بكيفية اختيار الشريك.