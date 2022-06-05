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التعليم: 30 جنيها قيمة استخراج بدل فاقد رقم جلوس الثانوية العامة 2022

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توفيق شعبان
05:31 م | الأحد 05 يونيو 2022
إجراءات احترازية لمواجهة كورونا في اللجان الامتحانية- صورة أرشيفية

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا في اللجان الامتحانية- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصلة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد بداية من يوم 20 يونوي الجاري، حيث تم إتاحة رقم جلوس الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية، سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

استخراج بدل فاقد رقم جلوس الثانوية العامة 2022 بـ30 جنيها

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستوزع رقم جلوس الثانوية العامة 2022 على الطلاب مجانا دون أي مقابل مادي، مشيرا إلى أنه في حال فقد الطالب رقم الجلوس يمكنه استخراج بدل فاقد مقابل تسديد مبلغ 30 جنيهًا للجنة النظام والمراقبة، موضحا أن الوزارة انتهت من اختيار مقرات اللجان الامتحانية، استعدادا لعقد الامتحانات خلال الشهر الجاري.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 ستوزع بالمدارس

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 سيتم توزيعها في المدارس على الطلاب، لافتا إلى أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون «اختيار من متعدد»، وأن الامتحان سيكون متدرجًا، بمعنى أن تحوي أسئلة الامتحانات على نسبة 25% للأسئلة المتميزة و75% للأسئلة متوسطة المستوى، موضحا أن جميع لجان الثانوية العامة ستكون معقمة تماما ضد كورونا.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الرابط، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة، يوم 20 يونيو الجاري للمواد الغير مضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهى الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل.

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