إلغاء امتحانات طالبين في الثانوي الزراعي ببني سويف لامتحان آخرين بدلا منهما

أعلن محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلغاء الامتحان في جميع المواد والحرمان من دخول امتحان الدور الثاني لطالبين بالصف الثاني الثانوي الزراعي بمدرسة الواسطى الثانوية الزراعية، على خلفية قيام طالبين آخرين بانتحال صفتهما لأداء الامتحان بدلا منهما، كما وافق وكيل الوزارة على خصم 3 أيام من راتب مدير مدرسة الواسطى الثانوية الزراعية ورئيس لجنة الامتحانات لعدم إخطار الشرطة بالواقعة.

مساعدة الطالبين لآخرين لأداء الامتحان بدلا منهما

وكانت الشؤون القانونية بإدارة الواسطى التعليمية ببني سويف، عرضت تقريرا على وكيل وزارة التربية والتعليم، وفق ما انتهت إليه التحقيقات من إلغاء الامتحان في جميع المواد والحرمان من دخول امتحان الدور الثاني لكلا من الطالب «عادل. س. ق» بالصف الثاني الثانوي الزراعي بمدرسة الواسطى الثانوية الزراعية لجنة 4 رقم جلوس 1079، والطالب «مصطفى. م. ر» بنفس السنة لجنة رقم 10 ويحمل رقم جلوس 1185، وذلك لثبوت قيام الطالب الأول بمساعدة أخيه «عمرو» وقيام الطالب الثاني بمساعدة صديقه الطالب «محمد.ه.م.ر» في انتحال شخصيتهما، وأداء الامتحان بدلا منهما يوم 12 مايو 2022 الماضي في مادة الاقتصاد الزراعي.

خصم 3 أيام من راتب رئيس لجنة الامتحانات

كما كشفت التحقيقات التي انتهت إلى خصم 3 أيام من راتب «ع.ا.ع» مدير مدرسة الواسطى الثانوية الزراعية ورئيس اللجنة، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بإخطار الشرطة عن الواقعة.

وقال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التعليم ببني سويف، إن أداء الامتحانات بديلا عن الآخرين، من أبشع الجرائم التي يتم ارتكابها داخل لجان الامتحانات، ولا يعلم الكثيرون عواقب تلك الجريمة.