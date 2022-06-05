«القومي لحقوق الإنسان» يزور مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

زار وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم، للاطلاع على الأحوال المعيشية للنزلاء، ومتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بتحسين أوضاع الاحتجاز.

في بداية الزيارة، قدم اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، شرح متكامل لأعضاء المجلس، حول التزام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بالمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز والمتعلقة بتوفير مستوى مناسب من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، وكفاله الحق في التعليم والثقافة، وتخصيص وقت مناسب للتريض للنزلاء، والسماح بتلقي الزيارات بشكل مباشر ما بين النزيل وأهله.

زيارة مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل

وزار وفد المجلس القومى لحقوق الانسان، مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وتم التأكد من متابعة الأطباء لحالة النزلاء الصحية، وحصولهم على الرعاية الطبية الكاملة.

كما جرى الاطلاع على التقارير الطبية لعدد من النزلاء، من بينهم المحكوم عليه «علاء عبدالفتاح»، وتبين استقرار حالته الصحية، وعلاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية، ومتابعته من جانب الأطباء بصفة دورية، وتلقيه كل المقررات الغذائية المنصرفة له من إدارة محبسه، بالإضافة لتلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أهليته بصفة شبه أسبوعية، فضلا عن تعامله مع مقصف مركز التأهيل، ولا يوجد أي بلاغات لإدارة محبسه بإضرابه عن الطعام أو أي من النزلاء المودعين بمركز التأهيل.

تفقد المسجد والكنيسة وفصول محو الأمية

كما زار الوفد، فصول محو الأمية، وكذلك المسجد والكنيسة ومطبخ المركز، ومتابعة تقديم الوجبات الغذائية للنزلاء، وفق المعايير المقررة لهذا الشأن.

وزار الوفد، المجمع الصناعي المكون من مصنع أساس خشبي ومعدني ومصنع علف ومواشي وداجني وصوب زراعية أورجانيك، لتأهيل النزلاء على اتقان مختلف الحرف.

ثم اطلع الوفد على الأوضاع في عنابر النزيلات ودور الحضانة، ومنتجات النزيلات من المشغولات اليدوية، وتحدث الوفد إلى عدد من النزلاء وأسرهم خلال أوقات الزيارة، والاستماع لمطالبهم.

تأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الدورية لـ مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذا لاختصاص المجلس في هذا الشأن.