تحرير 51 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة بمركزي نجع حمادي وفرشوط 

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنت حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزي فرشوط ونجع حمادي، أسفرت عن تحرير 51 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

تفاصيل الضبطيات

قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في قنا، إن المخالفات التموينية شملت تحرير 30 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدد 2 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 8 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن، وعدد 1 محضر سلعة مجهولة المصدر، وعدد 1 محضر مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

وأضاف «السيد» أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إزالات فورية للتعدي على الأراضي الزراعية

من ناحية أخرى، نفذت الوحدة المحلية لقرية فاو قبلي، حالتي إزالة فورية لتعدي على أراضي زراعية بقروي فاو قبلي.

وبحسب البيان الصحفي، أن الحملة قد أزالت حالتي بناء تعدي على الأراضي الزراعية بالحمامدة بقرية فاو قبلي، والحامدية بحري بقرية فاو بحري، التابعين للوحدة المحلية لقرية فاو قبلي، بمساحة إجمالية قيراطان، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

وناشد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، المواطنين بعدم البناء على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وعدم انتشار العشوائيات والحفاظ على هيبة القانون.