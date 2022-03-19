الحماية المدنية تسيطر على حريق «ميكروباص» بالجيزة

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ميكروباص خالية من الركاب بشارع 6 أكتوبر، المتفرع من شارع البحر الأعظم، نتيجة ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد المارة الذين شهدوا اشتعال السيارة، وانتقلت أجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا، وتم فرض كردون أمني لليسطرة على الحريق، وكشفت المعاينة صدق البلاغ، كما تبين عدم وجود ضحايا أو مصابين في الحادث.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارت إطفاء للسيطرة على الحادث، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر محضر بالواقعة.

النيابة تكلف لجنة بإعداد تقرير عن حالة السيارة

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب الحادث، ومعرفة إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور بإعداد تقرير فني عن حالة السيارة، وكلفت فرق البحث بسرعة عمل التحريات اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة بمستجداتها.