فتاة تتهم خطيبها السابق بحملها سفاحا.. والشاب: أبوها عاشرها قبلي

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، القبض على «فكهاني» بعد بلاغ من خطيبته السابقة التي اتهمته في محضر رسمي، بممارسة الرذيلة معها لأكثر من مرة مما أدى إلى حملها سفاحا.

المفاجأة كانت عند مواجهة خطيبها السابق في التحقيقات، الذي اتهم والدها بممارسة الفجور معها قبل علاقته قائلًا: «أبوها اللي عاشرها الأول».

ورود بلاغ باتهام فتاة لخطيبها بمعاشرتها

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من فتاة تدعلا «ف.أ . م» 21 عاما، مقيمة بإحدى قرى مركز المنصورة تتهم فيه خطيبها السابق ويدعى «محمد. ع. ال» 23 عاماً، فكهاني، مقيم بمركز أجا بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها أثناء الخطوبة وعندما علم بحملها سفاحا بالشهر الخامس، قرر فسخ خطوبته معها، وتنكر من الحمل الموجود في بطنها.

الشاب: والدها عاشرها باعترافها لي

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط الشاب خطيب الفتاة السابق، وبمواجهته، في محضر التحقيقات، اعترف بارتكاب الواقعة مؤكدا أن الشاكية اعترفت له بقيام والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج قبل خطوبتهما، وأن حملها سفاحا ليس منه وإنما والدها.

والدها يعترف بمعاشرتها

وباستدعاء والد الفتاة، وعمره 60 عاما، اعترف بارتكاب الواقعة ووجود علاقة بينه وبين ابنته، وأنه سبق أن عاشرها معاشرة الأزواج.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5489 إداري مركز المنصورة لسنة 2022 وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات، والتي أمرت بالتحفظ على الفتاة وخطيبها السابق ووالدها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ملابساتها.