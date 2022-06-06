أمل جديد.. تفاصيل نجاح عملية علاج لكبد تالف قبل زراعته للمريض

علق الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، على نجاح عملية علاج لكبد تالف قبل زراعته للمريض بمستشفى جامعة زيوريخ بسويسرا، قائلا: «العملية أجريت في 22 مايو 2021، وجرى أخذ الكبد من متوفى حديثا كان لا يصلح وتالف لأنه كان مأخوذا من سيدة كانت تعاني من التهابات شديدة، وهذا الكبد الذي أخذ منها لم يقبله أي مركز لزراعة الكبد».

جهاز يشابه جسم الإنسان

وأضاف «عز العرب»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى وضع كبد المرأة التالف بجهاز يوفر البيئة المناسبة وكأنه جسم إنسان حيث يحتوي على مضخة مثل مسالك القلب وتوصيل الأكسجين لها، كما أنهم عالجوا هذا التلف باستخدام بعض المضادات الحيوية القوية والسوائل المنقذة للنسيج التالف للهرمونات.

وأشار إلى أنه أجريت أيضا تحليل نسيج، فأخذوا عينة من الكبد التالف، ووجدوا أنه يصلح للزراعة، ومن ثم جرى عرض هذا الكبد على المريض، ووافق وأكد تحمله المسؤولية، وأجريت العملية بنجاح.

ولفت إلى أن الجهاز يختلف تقنيا عن زراعة كبد من متوفى حديثا، فيجرى حفظه في ثلج لمدة أقصاها 12 ساعة، موضحا أن الجهاز سيفتح مجالا كبيرا، حيث يمكن معالجة الورم في الكبد من خلاله وعلاجه.

نطالب بتفعيل قانون نقل الأعضاء

وطالب بتفعيل قانون 5 لعام 2010 بنقل الأعضاء، فهذا القانون مفعل للمتبرع الحي، لكن لم يفعل بشأن المتوفى حديثا في مصر، موضحا أن المتوفى حديثا يكتب توصية بتبرع أعضائه لآخر مريض، ولا بد من تسجيل هذه الوصية بالشهر العقاري، وهناك أفكار أخرى منها إمكانية تسجيلها عند تجديد رخصة القيادة أو بطاقة الرقم القومي.

ولفت إلى أن هناك أعضاء بجسم الإنسان لا يمكن زراعتها وصاحبها حي مثل القرنية والقلب والرئتين وأنسجة معينة بالأمعاء.