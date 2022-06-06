صوامع طامية بالفيوم تستقبل 46 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

رغم اقتراب نهاية موسم حصاد القمح بالفيوم، إلا أنّ توريد الذهب الأصفر للصوامع والشون في مختلف أرجاء محافظة الفيوم ما زال مستمراً، حيث يُقبل المزارعون على توريد الأقماح والحصول على مستحقاتهم التي تعوض تعبهم على مدار الأشهر الماضية، فيما اتخذت محافظة الفيوم عدة قرارات مهمة لملاحقة المتهربين من التوريد، أبرزها حرمانهم من الحصول على الأسمدة المدعمة، وتحرير محاضر ضدهم.

إقبال مستمر على توريد القمح

وقال صلاح حلمي مدير صوامع طامية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الإقبال جيد على توريد القمح للصوامع حتى الآن، خصوصاً أننا وصلنا إلى نهاية الموسم، موضحاً أن الصوامع تستقبل يومياً ما يقرب من 500 طن من الأقماح، مقارنة بـ1800 طن في بداية الموسم.

وأشار مدير صوامع طامية، إلى أنّ الصومعة استقبلت على مدار أمس حتى منتصف الليل 373 طنا و893 كيلو جراما من الذهب الأصفر، بينها 313 طنا و176 كيلو جراما من القمح بدرجة نقاء 23.5 وهو الأعلى سعراً، حيث يبلغ سعر الطن 875 جنيهاً بحافز الإجادة وتكلفة النقل، بينما تم توريد 59 طنا و775 كيلو جرام قمح بدرجة نقاء 23 وهي المتوسطة، وأخيراً تم توريد 369 طنا بأقل درجة نقاء وهي 22.5.

إجمالي ما تسلمته الصوامع

وأوضح مدير عام صوامع طامية، أنّ إجمالي ما استقبلته الشون والصوامع في مختلف أرجاء محافظة الفيوم بلغ أكثر من 145329 طناً و207 كيلو جراماً من الأقماح، منذ بداية الموسم وحتى الآن بينها 45 ألف و839 طن و541 كيلو تم توريدهم لصوامع طامية بمختلف درجات النقاء.

إجراءات مشددة للممتنعين عن التوريد

في سياق متصل، وجه محافظ الفيوم بتشديد لجان التفتيش لمراجعة دفاتر الجمعيات الزراعية ومطابقة الحيازات بالمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع، وكميات القمح الفعلية التي تم توريدها من كل مزارع، مشدداً على ضرورة منع صرف الأسمدة للمزارعين إلا بعد توريد الكمية المطلوبة من القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المزارعين الممتنعين عن توريد القمح.