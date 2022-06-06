شاب ينهي حياته بتناول «حبة الغلة» في ظروف غامضة بمدينة بدر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض وفاة شاب بتناول حبة حفظ الغلال في دائرة قسم شرطة مدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وهل يتهمون أحدا بالتسبب في وفاته.

جثة في مستشفى الدمرداش

تلقي مأمور قسم شرطة مدينة بدر إخطارا من مستشفى الدمرداش يفيد بوفاة شاب بادعاء تناول ماده سامة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد. ا» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات عن تناول الشاب حبة الغلة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت جهات التحقيق.

موظف ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع

وفي سياق آخر، أنهى موظف حياته بالقفز من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وكان مأمور قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا بمصرع موظف بعد سقوطه من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة موظف يدعى «م. أ»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.