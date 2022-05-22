شاب ينهي حياته في ترعة الفاروقية بسوهاج.. «قول لأبويا ابنك مات»

أقدم شاب عشريني من قرية مزاتة شرق بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، على إنهاء حياته، بإلقاء نفسه داخل ترعة الفاروقية بمركز دار السلام، ليلقى مصرعه غرقًا داخلها، وأفاد خال الشاب وبعض شهود العيان بأنه أثناء عودة المتوفى من عمله رفقة خاله على متن سيارة ربع نقل، نهض واقفًا وقال لخاله وهو يلقي بنفسه في الترعة «قول لأبويا ابنك مات»، ثم قفز بالترعة، وعلى الفور قفز خاله والأهالي خلفه لإنقاذه ولم يتمكنوا من ذلك، ليتم استخراجه جثة هامدة.

وعلى الفور جرى إبلاغ مركز شرطة دار السلام بالواقعة، ليتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد غرق المدعو «أبوالفضل»، 20 عامًا، داخل ترعة الفاروقية بمركز دار السلام.

انتشال جثة الشاب من الترعة

وعلى الفور، انتقلت وحدة البحث الجنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، ليتبين انتشال جثمان «أبوالفضل» بمعرفة الأهالي صحبة خاله، والذي أفاد بأنه أثناء عودته ونجل شقيقته من العمل مستقلين سيارة ربع نقل، تفاجأ به يلقى نفسه في ترعة الفاروقية، قائلًا: «سلم على أبويا وقوله ولدك مات».

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، ووضعها تحت تصرف النيابة وجاري استكمال التحقيقات.

الأهالي: علاقات الشاب جيدة مع الجميع

وقال أحد جيران الشاب الغريق، لـ«الوطن»، إن المتوفى حسن السمعة ولا توجد مشاكل لديه وفقًا لعلمه، وعلاقته بإخوته ووالده جيدة وكذلك علاقته بالآخرين، وأنه توجد حالة من الصدمة لدى أهالي القرية لإقدامه على إنهاء حياته.