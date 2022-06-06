دفن جثمان عجوز لقي مصرعه في انقلاب سيارة داخل ترعة بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بدفن جثمان عجوز تعرض للانقلاب بسيارته في ترعة الإسماعيلية مساء أمس الأحد.

وانتدبت النيابة العامة أمس مفتش الصحة لمعاينة الجثمان، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانوينة.

سقوط سيارة ملاكي في ترعة

وكان شخص، في الستينيات من العمر، لقي مصرعه عصر أمس الأحد، جراء سقوطه بسيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، قرب منطقة «شعيب» التابعة لدائرة مركز شرطة أبوصوير.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، إلا أنها نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

اختلال عجلة القيادة

وقالت المصادر الطبية والأمنية، إن المتوفى يدعي سعيد الشحات غنيم، 62 سنة، وموظف بالمعاش، ومقيم بمنطقة غنيم التابعة لقرية المحسمة في القصاصين.

وأضافت المصادر وشهود العيان، أن اختلال في عجلة القيادة في يد السائق تسبب في عدم قدرته على التحكم في السيارة، ما تسبب في انقلابها في الترعة.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال رجال الشرطة من مركز شرطة أبوصوير إلى مكان الحادث، وفحص الواقعة، فيما نجح الأهالي في استخراج السيارة من الترعة بعد سقوطها وتواجدها على الحافة لمنع انزلاقها بالكامل داخل المياه واختفائها.

وشهدت نفس المنطقة حوادث مرورية متكررة في الفترة الأخير، كان آخرها مصرع عائلة بأكملها بسبب اصطدام سيارة ملاكي مع شجرة ضخمة على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.