روسيا تقتحم سيفيرودونيسك.. واندلاع حرب شوارع في المدينة

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن الإدارة العسكرية في لوجانسك، إنَّ القوات الروسية اقتحمت مدينة سيفيرودونيتسك، لافتة إلى أنَّ هذا الاقتحام أدى إلى اندلاع حرب شوارع في المدينة.

سيفيرودونيتسك تقع على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية.

وحاصرت القوات الروسية مدينة سيفيرودونيتسك خلال الأيام الماضية من أجل السيطرة عليها، خاصة لما لها من أهمية استراتيجية روسية، إذ أنَّ هذه المدينة تقع على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية من أجل حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتمّ بحقهم.