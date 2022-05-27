للمسلمين والمسيحين.. شروط وخطوات حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، 100 مقبرة جاهزة «مسلمين»، و 25 مقبرة جاهزة «مسيحيين» بنظام مقابل الانتفاع، كما تم طرح 100 قطعة أرض مقبرة «مسلمين» بنظام اللحد، و25 قطعة أرض مقبرة مسيحيين، بمساحة 40 م2 للمقبرة وقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بمساحة 40 م2 لقطعة الأرض.

وذلك لقاطني مدن برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي (1، 2 ، 3) والقرى السياحية والعلمين الجديدة، وكذا قاطني محافظة الإسكندرية ( أحياء وضواحي ).

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة ، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

خطوات حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة

1- يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة برج العرب الجديدة.

2- ثم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح حتى الخميس 16/6/2022، بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز مقابر مدينة برج العرب الجديدة

1- أن يكون الشخص المتقدم للحجز طبيعا، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

2- أن يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية.

3- أن يكون الشخص المتقدم للحجز من قاطني إحدى مدن برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي (1 ، 2 ، 3) والقرى السياحية والعلمين الجديدة أو محافظة الإسكندرية ( أحياء وضواحي ).

4- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة ( مبنى أو أرض ) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر).

5- لا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة أو قطعة أرض مقابر.

آلية تخصيص مقابر مدينة برج العرب الجديدة

- سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.

- سيتم الإعلان عن موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة على الموقع الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.