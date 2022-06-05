2000 طالب يسجلون لأداء اختبارات القبول في الجامعات الأهلية

أكد الدكتور محمد عيد الحميد شعيرة، المشرف علي قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، ورئيس قطاع الهندسي، أن عملية التسجيل للموقع الإلكتروني لتنسيق الجمعيات الأهلية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن التسجيل لاختبارات القبول متاحة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات العام الماضي والعام الجديد وكذلك الطلاب غير المصريين من الوافدين، منوها إلى أن التسجيل متاح حتى شهر سبتمبر 2022.

برامج دراسية جديدة بالجامعات الأهلية 2022

وأضاف المشرف على قطاع الجامعات الاهلية بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني لأداء اختبارات القبول للجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، بلغ أمس 2000 طالب لمختلف الكليات، لافتًا إلى أن 1000 طالب استكملوا أوراقهم، و200 طالب سددوا قيمة المصروفات الخاصة باختبارات القبول وما يقرب من 800 يقومون باستكمال باقي أوراقهم، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال لأداء اختبارات القبول من اول يوم ممتازة جدا بخلاف السنوات الماضية.

الجامعات الأهلية

وتابع المشرف علي قطاع الجامعات الأهلية، أن الجامعات انهت كافة استعداداتها لتنسيق القبول 2022، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتًا إلى أن هناك عدد من البرامج الجديدة والتخصصات الفريدة سيتم اتاحتها أمام الطلاب للتقدم إليها، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة وبما يسهم في إخراج كوادر متميزة تتماشي مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.