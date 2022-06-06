تطوير 3 مناطق عشوائية في القليوبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن شبرا الخيمة والخصوص وقليوب، ضمن برنامج البنية التحتية بالمشاركة، والممول من خلال منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.

وبدأ المحافظ الزيارة بمدينة قليوب، وتفقد خلالها مستشفى الحميات ومستشفى الرمد، حيث تم مدهما بمجموعة من الأجهزة الطبية 5 رعاية، و35 سريرا بالقسم الداخلي، و5 وحدات فوق سرير رعاية، وجهازي تنفس صناعي، و10 مولدات أكسجين، و10 لترات، و8 أجهزة شفط 10 لترات، وعربتان إنعاش، وكابينة أمان للمزارع الميكروبيولوجية، وجهاز «ABG»، وحضانة أوتوماتك وميكرسكوب، وجهاز «CR» للأشعة، و7 أجهزة تكييف، و4 ثلاجات، إضافة إلى تجهيز غرفة العناية علاوة على تطوير وتجهيز غرفة محطة الهواء مع تجهيز غرفة الأشعة، وعمل منظومة للدفاع المدني، وتركيب كشافات إنارة بالمستشفى لإنارتها ليلا، وتحسين قدرات ومهارات الأطباء ومقدمي الخدمة الأساسية، وذلك بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه.

تطوير منطقة عزبة الغنامة

كما تفقد محافظ القليوبية منطقة عزبة الغنامة، والتي يتم توصيل الصرف الصحي لها، مع رصف وتأهيل الطريق التبادلي بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

وتوجه «الهجان» إلى مدينة شبرا الخيمة لتفقد مشروع تغطية الترعة البولاقية بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه، ومن المقرر تأهيل الفراغ أعلى التغطية واستغلاله في أعمال تطوير حضري تعمل على توفير متنفس للمواطنين وتوفير فرص عمل.

توسعات مدارس الخصوص

واستكمل المحافظ جولته بالتوجه لمدينة الخصوص والتي يتم إنشاء توسع بها لمدرسة الخصوص الابتدائية المشتركة، مع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المباني القديمة والسور المحيط بها، لاستيعاب الكثافات الطلابية، وذلك بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف وتأهيل شارع سيد حمادة بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

وعقب عودته، تفقد المحافظ سير الأعمال النهائية بالمرحلة الثانية لممشى النيل بمدينة بنها، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، مع مراعاة الجانبين الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة وجود «رامبات» لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة، للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل مثل ما تم في المرحله الأولى والثانية.