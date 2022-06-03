محافظ القليوبية: تطوير أنفاق شبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة لتفقد أعمال تطوير أنفاق ميدان المؤسسة وتطوير كوبري عرابي ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بمنطقة ميت نما، وذلك ضمن جولاته اليومية لمتابعة المشروعات ومتابعة منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي بالشوارع والعمل على تسيير الحركة المرورية.

حلول علمية لمشكلات أنفاق شبرا

بدأ محافظ القليوبية جولته اليوم بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد الهجان أعمال تطوير أنفاق المشاة بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة، ومعالجة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرساني وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة، حيث تم تطوير نفقي النيل والزراعة والانتهاء منهم خلال الفترة الماضية وقد بلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه.

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بنفق ناصر لعلاج مشكلة تسريب المياه وقد شدد على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير جانب واحد بالنفق وتم عمل حقن لمنع تسريب مياه وتغيير خطوط المياه الرئيسية بجوار جسم النفق، وعمل حوائط وأرضيات بالرخام، وجار استكمال باقي أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.

تطوير أنفاق المشاة في شبرا

وأصدر محافظ القليوبية تعليماته بدفع الأعمال لاستكمال تطوير النفق بأسرع وقت مع الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل، مُشيرًا لأهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميًا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ولتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدا عن مجرى الطريق.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي والذي يتم رفع كفاءته من رصف وإنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنبًا لحدوث حوادث، وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري، الذى تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي.

وقد وجه الهجان بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من أسوار الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الرصف، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، لافتاً إلى أن هذا الكوبري يعد شريانا رئيسيا لسكان المدينة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا لطريق مصر اسكندرية الزراعي.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد منطقة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بالمنطقة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.

وأكد الهجان على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.