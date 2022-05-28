ضبط 13 ألف قضية تموينية متنوعة: بيع بأزيد من السعر وحجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1373 قضية تموينية متنوعة من بينها حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 1٫960 طن سكر حر وزيت طعام و370 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 57,250 طن «مكرونة – أرز – دقيق – لحوم - أعلاف».

وجرى ضبط 609 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن «25 دقيق مدعم و127 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و153 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و104 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق و65 قضية توقف عن الإنتاج و32 غلق فى المواعيد الرسمية و103 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 12,250 طن دقيق بلدى 141 بطاقة ذكية و360 رغيف، وكذا 15 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وبلغ إجمالى المضبوطات «67,510 طن – 444 إسطوانة بوتاجاز – 51 عبوة سجائر – 4000 متر مكعب "غاز طبيعى" – 141 بطاقة ذكية – 1 ماكينة صرف – 360 رغيف».

ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط «14» قضية بمضبوطات بلغت «156,430 طن أقماح محلية» – «13 مخزن» - «سيارة نقل» أبرزها الآتى :

ضبط «67٫9 طن "أقماح محلية"» محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة «مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

ضبط «7٫5 طن "أقماح محلية"» محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص» بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط «6طن "أقماح محلية"» محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص» بمحافظة سوهاج.

ضبط «5 طن "أقماح محلية"» محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة «مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

حملة أمنية لضبط المصانع والمخازن العشوائية بالجيزة

قامت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة إستهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة.. والتى أسفرت عن ضبط «4 مصانع ، شركة» يتم خلالها تصنيع وتعبئة غراء الأخشاب من جلود الحيوانات وإعادة وتدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها لخام البلاستيك وضبط المديرين المسئولون عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة «232 طن - 1,5 مليون قطعة » مواد خام لمخلفات البلاستيك ومنتج نهائي خام البلاستيك ومُصنعاته المغشوشة والمقلدة ،33 طن مواد خام ومنتج نهائي لغراء مغشوش ومقلد معبأ ومُعد للتداول».

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط «3480» قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «13206» قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «164» قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «141» قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص».

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط «7» قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد «30» قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد «621» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد «243» حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط «5» قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.