ضبط 1417 قضية تموينية بينها 5 قضايا حجب سلع في حملات أمنية بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية لضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1417 قضية تموينية متنوعة، بينها 5 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات 16,200 طن، و375 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 10,435 طن، و601 قضية في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 18,900 طن، إلى جانب 31 قضية استيلاء على السلع المدعمة بمضبوطات بإجمالي مضبوطات 74,335 طن.

في سوهاج، ضبط الحملات 25 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية داخل محل لتجارة الأسمدة الزراعية، فيما تم ضبط 3٫270 طن زيت طعام ومكرونة وأرز أبيض وسكر داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

التحفظ على 2٫950 طن دقيق بلدي مدعم

وصادرت الحملات 2٫950 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، في مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الجيزة، و596 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم بمستودع أسطوانات بوتاجاز بمحافظة الجيزة، و18 قطعة أجهزة تنبيه صوتية خاصة بمركبات الطوارئ داخل محل بالمنوفية ومحظور تداولها بالأسواق دون تصريح من الجهات المختصة.

وتحفظت الحملات على 9 أطنان لحوم مجمدة دون مستندات ومجهولة المصدر، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، كما تحفظت على 11900 قرص لأدوية مخدرة و2 هاتف محمول، بحوزة شخصين بمحافظة القاهرة وذلك لقيامهما بالترويج عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادرة 285,315 طن أقماح محلية

وفى إطار جهود الإدارات لضبط المتلاعبين بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 285,315 طن أقماح محلية داخل 8 مخازن.

حملة أمنية مكبرة لضبط المصانع والمخازن العشوائية بدمياط

وفي السياق، أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بإقامة مصانع ومتاجر ومجازر عشوائية بنطاق مديرية أمن دمياط، وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع و3 متاجر ومجزر وثلاجة يتم خلالها إنتاج وتعبئة الفايبر ومستلزمات الأعلاف ومصنعات الدواجن والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر والمديرين المسئولين عنها، وبلغ إجمالي المضبوطات 46 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر ودون ترخيص معدة للتداول.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

وباشرت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3352 قضية متنوعة، قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية و653 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 238 حكما قضائيا متنوعا، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.