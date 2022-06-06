«آداب القاهرة»: إعلان نتائج التيرم الثاني بعد 10 أيام من انتهاء الامتحانات

أكّد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، لافتًا إلى أنَّ الكلية وقت كل الأجهزة الطبية المخصصة لعمليات قياس الحرارة للطلاب وكذلك الكمامات والفرق الطبية في العيادات، وتأكّيد توافر لقاحات كورونا لجميع الطلاب، فضلاً عن الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021

وأضاف عميد كلية الآداب جامعة القاهرة لـ«الوطن»، أنَّ مجلس الكلية شدد على رؤساء مجالس الأقسام المختلفة بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية و كذلك عدم خروج الامتحانات عن المناهج الدراسية المقررة و ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس أثناء انعقاد الامتحانات، و ضرورة التأكيد على السرعة في تصحيح أوراق الامتحانات بعد كل مادة وعدم التأخير في الرصد للدرجات لسرعة إظهار نتائج الامتحانات.

وأكّد أنَّ نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم الكشف عنها خلال 10 أيام كحد أقصى لكل فرقة، منوهاً إلى أنَّه جرى الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة.

امتحانات الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2021-2022، والاستعداد لأعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2022-2023 المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، وتأكّيد الكليات بضرورة الاستعداد لاختبارات القدرات 2022-2023 بالكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات بجانب تحقيق الحد الأدنى لمجموع القبول بالكليات.