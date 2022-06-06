المشدد 6 سنوات لمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، متهمًا بخطف طفلة والتعدي عليها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو الوفا وعضوية المستشارين عبد العزيز حبيب وأحمد هشام وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

خطف طفلة بالتحايل

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في نوفمبر من العام الماضي 2021، بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بـ خطف المجني عليها «طفلة» عن طريق التحايل، وذلك بعدما رأها تلهو بمحيط مسكنها، فتوجه إليها عاملا على خداعها مستغلا صغر سنها، فتمكن بما أتاه من اقتيادها إلى حيث رغبته قاسيا إياها عن أعين ذويها والرقباء حسبما هو مبين التحقيقات.

هتك عرض طفلة

واقترنت بتلك الجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها الطفلة بالقوة.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث شرطة قسم الخليفة، أنه على خلفية تلقيه بلاغ الأهالي المتضمن ضبط المتهم، انتقل إلى مسرح الواقعة فأقر له المتهم بارتكابه الجريمة حسبما جاء على لسان الطفلة، وتضمنت ملاحظة النيابة العامة بالقضية بأنه ثبت بمطالعة قيد ميلاد المجني عليها بأنه بلغت من العمر أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الواقعة، موضوع التحقيق.