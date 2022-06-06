«شعراوي» يفتتح طريق الدكتور مشرفة وميدان أبو الوفا في دمياط.. بتكلفة 187 مليون جنيه

واصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولتهما التفقدية والافتتاحية لعدد من المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة، بافتتاح طريق الدكتور على مصطفى مشرفة «الترعة الشرقاوية» بعد تنفيذ أعمال تطويره بطول 7.5 كم ، حيث تضمن المشروع رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وإنشاء برجولات وأرصفة جانبية وأماكن لانتظار السيارات الى جانب رفع كفاءة شبكات المرافق وأعمدة الانارة وتنفيذ عمليات الرصف بالاسفلت.

أعمال تطوير وتوسعة وإعادة تخطيط للمحاور المرورية بدمياط

كما اطلع الوزير والمحافظ على ما تم تتفيذه بميدان أبو الوفا «الشهابية» الذى شهد أعمال تطوير وتوسعة وإعادة تخطيط للمحاور المحيطة به ، وكذلك رصف الطريق الواصل بين الميدان والكورنيش بطول 700 متر، كما تم استعراض للوضع السابق للمنطقة قبل التطوير وما تم تنفيذه من أعمال والتى ساهمت فى إزالة كافة العشوائيات ورفع المظهر الحضارى للمنطقة.

187 مليون جنيه تكلفة تطوير شارعي الدكتور على مصطفى مشرفة وميدان أبوالوفا

وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير شارعي الدكتور على مصطفى مشرفة وميدان أبوالوفا حوالي 187 مليون جنيه.

و ذكرت المحافظ إلى أن المشروع يُعد من أهم واضخم مشروعات التنسيق الحضارى التى شهدتها مدينة دمياط، مشيرة إلى أن الطريق محور رئيسى يمر بعدة مناطق بالمدينة يبدأ من ميدان عزب النهضة حتى منطقة مسجد الحطاب.

كما لفتت محافظ دمياط، إلى أن ميدان الشهابية تم ادراج أعمال تطويره ضمن هذا المشروع نظرا لكونه نقطة ربط بين جزئي الطريق وكذلك بين مناطق مختلفة بالمحافظة ومدخل رئيسى يصل لقلب المدينة..