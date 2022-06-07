حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه شخص صريح وصادق ولا يحب الكذب، ويحب الجمال والنظافة والترتيب والهدوء ويكره الفوضى ولا يتقبلها، وأينما وجد يحب أن يكون في مكان نظيف وبه ذوق عالٍ فهو دائما ما يوجه انتقادات لأي شيء أو أي شخص لا يعجبه بطريقة لاذعة تسبب إحراجًا لمن حوله في العديد من المواقف.

صفات مواليد برج العذراء

يحب مولود برج العذراء العمل وكما يحب أن تكون حياته الخاصة مرتبة ومنظمة وعلى أكمل وجه فيحرص على أداء عمله بذلك الشكل فهو لديه حماس كبير في العمل دون ملل أو شكوى، وهو شخص يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة، ولا يعطى الثقة لمن حوله سريعا، كما أنه لا يستسلم للأوهام والأحلام، كما يعد من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتاً كبيراً قبل اتخاذ أي قرار، ودائما ما يقدمون الدعم والسند لمن حولهم ما داموا في حاجة إلى ذلك.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

يتواجد القمر في برج مواليد العذراء اليوم مما يساعدهم على تحقيق تقدم ويمكنك أن تشارك من حولك بأفكارك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن الزهرة وعطارد يتواجدان اليوم في منزل الحظ مما يساعد مواليد برج العذراء على التميز، كما يعدهم بقضاء أوقات عاطفية سعيدة.