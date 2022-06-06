جهاز مدينة حدائق أكتوبر: يجري استقبال سكان الجيزة بـ«السكن البديل»

كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يجر استقبال سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، داخل مشروع «السكن البديل»، بالمدينة، إذ يضم المشروع نحو 2500 وحدة سكنية.

تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب وبها كل المرافق

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مشروع «السكن البديل»، داخل المدينة، استقبل حتى الآن نحو 1066 أسرة من سكان منطقة نزلة السمان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن مشروع الإسكان البديل بالمدينة، يستقبل سكان المناطق العشوائية، التي يجري تنفيذها داخل محافظة الجيزة، أي أنَّ المحافظة هي المسئولة عن اختيار المناطق، وجهاز المدينة عليه استقبال وتسكين الأسر.

وأوضح «مصطفى»، أن الوحدات السكنية المتوفرة داخل مشروع الإسكان البديل، يتمّ تسليمها كاملة التشطيب، وبها كل المرافق والخدمات أي جاهزة للسكن الفوري.

مساحة مشروع «السكن البديل» داخل المدينة تبلغ نحو 60 فدانًا

كما أشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أن العمارات السكنية داخل مشروع الإسكان البديل، تتميز بنموذج الإسكان الاجتماعي ذو طابع حديث بالمدينة، كما يربط مشروع الإسكان البديل بين طريق الواحات وطريق الفيوم.

كما لفت «مصطفى» إلى أن المدينة تشهد عددًا من المشروعات الجارية، التي يتمّ تنفيذها خلال هذه الفترة، ومنها مشروع وحدات الإسكان المتوسط، والجاري العمل بها، ومن المخطط أن يضم المشروع نحو 5 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن مساحة مشروع «السكن البديل»، داخل المدينة، تبلغ نحو 60 فدانًا، ويتكوّن المشروع من 5 مداخل، ويعد مشروع الإسكان البديل واحدًا من المشروعات التي تم تنفيذها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.