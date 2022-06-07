حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الذكاء الفطري وامتلاك الحاسة السادسة وتوقع الأشياء قبل حدوثها صفات يملكها مواليد برج الدلو الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم السندريلا الراحلة سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

ووفق علم الفلك ورصد الخبراء، فإن مواليد وأصحاب برج الدلو يفضلون الأجواء العائلية والحديث عن الأمور المتعلقة بالأسرة فهم دائمًا أولى أولويات الشخص، كما أنهم معروفون بالذكاء والفطنة التي تجعلهم يستشفون دواخل المحيطين بهم دون مشقة أو جهد.

واليوم الثلاثاء 7 يونيو، تعرض بوابة «الوطن» فيما يلي لمواليد برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الدلو، أنه ما زال القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تحسن إدارة الأمور المالية وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، فإنه رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم نحو الطرف الآخر بخطوات واثقة.