استشاري نفسي يحذر: الشخصية المصرية تغيرت منذ 10 سنوات.. الجرائم ستزيد

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك جرائم كثيرة يتم الادعاء فيها بأن المتهم «مريض نفسيا» للهروب من المسؤولية الجنائية، مبينا أنه يجب وجود مرض نفسي في العائلة لكي يتم الجزم بأن الشخص مريض نفسيا وارتكب الجريمة تحت تأثير هذا المرض.

الشخصية المصرية تحب الخير ولكن تغيرت منذ 10 سنين

أضاف «فرويز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الشخصية المصرية تحب الخير والسلام، وتحب الشعوب الغريبة عنها، والجرائم أمر جديد عليها، وهذا ظهر في الفترة الأخيرة منذ 10 سنوات، وازداد تدريجيا بسبب وجود اختلال في ثقافة المجتمع وانحدار ثقافي، وهذا سيزداد الفترة المقبلة.

خلافات أسرية وراء جريمة قنا صباح اليوم

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الشخص عندما يرى الدم يسيل بعد تنفيذ عملية القتل تحدث له حالة نفسية تدفعه للأذى بشكل أكثر، لافتا إلى أن الجريمة التي وقعت صباح اليوم في محافظة قنا كان وراءها تناول الشخص نوعا من المخدرات للقتل بقلب ميت ضد أفراد أسرته بسبب خلافات على الميراث، مطالبا بإيجاد مراجعة مع النفس في المجتمع المصري بعد ظهور هذا النوع من الجرائم.