عودة حركة المرور بالطريق الحر «بنها -شبرا» بعد إصابة 5 في انقلاب ميكروباص

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

ونُقل المصابون لمستشفي بنها العام لتلقي العلاج، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص الواقعة، وبيان سبب وملابسات الحادث والاستعلام عن حالة المصابين.

تفاصيل حادث الطريق الحر

وكانت حركة المرور تعطلت بالطريق الحر بين شبرا وبنها، بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما تسبب فى إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج واتخاذ اللازم، والاستعلام عن حالة المصابين، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «بنها - شبرا» الحر، في اتجاه محافظة القاهرة بمنطقة الشموت، ووجود شلل مرورى بحركة الطريق.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية و3 سيارات إسعاف إلى منطقة الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجرى تسيير حركة المرور بالطريق لعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وعادت الحركة المرورية للطريق بعد رفع آثار الحادث دون تاثير على المرور.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص السيارة وبيان ملابسات الواقعة، وسبب الحادث والاستعلام عن حالة المصابين وسؤالهم.