خبير اقتصادي: مصر في حالة سباق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الخبير الاقتصادي محمد نجم، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خطة الدولة الاقتصادية في 15 مايو الماضي، وحاليا مصر في حالة سباق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والركود الذي يستعد العالم لدخوله بجانب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

إدارة جديدة في حماية المستهلك

وأضاف «نجم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الإثنين وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن كل الوزارات شاركت في اجتماع المجموعة الاقتصادية من أجل تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص وتم إنشاء إدارة الحياد التنافسي داخل جهاز حماية المستهلك من أجل تنظيم العلاقة بين الدولة والاقتصاد الحر، بجانب نية الدولة طرح 10 مليارات دولار الفترة المقبلة والتي ممثلة في أصول حاليا.

فتح الباب أمام القطاع الخاص

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تعيش مرحلة تحول اقتصادية بعد تأسيس البنية التحتية وإنشاء الأمن، وإقامة أكثر من 250 مصنعا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع إصدار عشرات التشريعات الاقتصادية التي تدعم أساسيات البيئة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة ستفتح الباب أمام القطاع الخاص، مبينا أن هناك بعض المشاكل في القوانين والتشريعات ويجب حلها لأن الفترة المقبلة صعبة جدا على العالم وسط توقعات بوجود ركود عالمي الشهور المقبلة، مطالبا الإعلام بفتح نقاشات وحوار أمام الشباب والمستثمرين ليكون وصلة بين الحكومة والشركات الخاصة.