أم رامي تصلح العجل في المنوفية من 30 سنة: بساعد جوزي والناس بتحسده عليا

اشتهرت في مدينة شبين الكوم وذاع صيتها بين محال صيانة عجل الأطفال وتركيب وبيع العجل الجديد، وباتت «أم رامي» أشهر السيدات التي تعمل في هذا المجال المعروف بأنه مجال عمل للرجال فقط في منطقتها، اقتحمته لمساعدة زوجها على كسب «لقمة العيش الحلال» وتربية أبنائها، ولمدة 30 عامًا لم تكل أو تمل من هذا العمل الشاق.

قصة كفاح أم رامي في المنوفية

"قررت أنزل أساعد جوزي في شغل العجل وهو اللي علمني الشغلانة من أكتر من 30 سنة والحمد لله بقى لينا صيت كبير في الشغلانة علي مدار السنين دي وبإذن الله مكملين شغلنا».. بهذه الكلمات بدأت «أم رامي» حديثها لـ«الوطن»، مشددة على أن مساعدة زوجها في العمل دليل حب وقصة كفاح لتربية أبنائهما والسعي على لقمة عيش حلال: «بعرق جبينا».

أم رامي: الشغل بيبقى مواسم

وأضافت «أم رامي»، ابنة محافظة المنوفية، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن عملها في صيانة عجل الأطفال وتجميع العجل الجديد يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتي قبل صلاة المغرب، قائلة: «الشغل بيبقى مواسم وفي الصيف طبعًا كل الأطفال بييجوا يصلحوا العجل أو يشتروا العجل الجديد علشان دا وقت الإجازة، لكن الشغل بيقل طبعًا في الشتا»، مشيرة إلى أن أسرتها بالكامل تعمل في صيانة العجل في ورشة واحدة بمدينة شبين الكوم.

وتابعت «أم رامي» أن نظرة الناس لها تشجعها على استكمال العمل، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه، ومحبة الناس، قائلة: «كل الناس بيدعموني ومحدش بيقول كلمة وحشة خالص في حقي، الناس يا إما بيقولوا ربنا يقويكي ويعينك، أو بيقولوا إحنا بنحسد جوزك على وجودك ووقفتك معاه»، موجهة الشكر لكل من دعمها ووقف إلى جوارها وأشاد بوقفتها بجوار أسرتها وزوجها.